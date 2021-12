Scatto Farias, sì al Parma per Iachini: la decisione a inizio anno

Il Parma lavora a Collecchio e pensa al mercato. C’è da rinforzare la squadra per accorciare la classifica, rimanendo a stretto contatto con le big di un campionato che, tendenzialmente, sa aspettare chi è in ritardo. Beppe Iachini ha dettato la sua linea: servono 4-5 rinforzi funzionali, adatti a far crescere la qualità della rosa in tutti i reparti. Per questo motivo il Parma sta sondando diverse piste ed è forte su Diego Farias. L’attaccante, dopo i prestiti a Lecce e La Spezia, ha deciso di rescindere il contratto consensualmente, interrompendo il rapporto con il Cagliari. Libero da dicembre perché la società di Giulini aveva altri programmi, il mago - come lo chiamano in Sardegna - si sta allenando in attesa di farsi trovare pronto per questo mercato di gennaio.

Il 31enne brasiliano è entrato nel mirino di diversi club, su di lui ci sarebbe anche la Sampdoria di D’Aversa - ad esempio -, oltre che molti club di Serie B, tra cui Lecce e Brescia. E c’è anche il Parma di Krause, che ha in Beppe Iachini un estimatore di Farias. Il primo a dargli fiducia è stato proprio l'attuale allenatore crociato che ai tempi del Chievo, quando il brasiliano era in Primavera, lo ha notato subito e gli ha permesso di lavorare con i grandi. Non ancora maggiorenne, Farias ha avuto l’opportunità di assaporare il calcio italiano, diverso rispetto a quello che fino ad allora aveva praticato in Brasile. Arrivava dal Campo Grande di Rio de Janeiro, ha conosciuto la Serie A diventando, in pratica, un italiano di adozione grazie al pallone.

Comincia a giocare con una certa continuità, mantenendo un rapporto strettissimo, di riconoscenza con Iachini. Che ritroverà a Empoli. In Toscana, Farias sceglie di andarci proprio per riabbracciare Beppe. Era reduce dagli exploit di Cagliari, dove in 127 presenze aveva messo a segno 31 gol, contribuendo in maniera particolare a riportare i sardi in Serie A. In quel periodo, gennaio 2019, l’ex allenatore del Bologna Filippo Inzaghi oggi al Brescia, aveva espressamente chiesto alla società di reperire sul mercato l'attaccante brasiliano, che però gli aveva preferito l’Empoli. Ancora una volta per la presenza di Iachini. Un film che si rischia di rivedere. Oggi come allora, se il brasiliano accettasse la Serie B, lo farebbe solo per poter tornare a lavorare con l’allenatore che più di tutti lo ha valorizzato e che lui stesso considera come un padre.

Le parti sono a lavoro, il Parma ha presentato la sua proposta: un anno di contratto più un rinnovo automatico in caso di promozione in Serie A. Ma per Farias non è un problema di durata: il progetto a lungo termine del club di Krause lo intriga parecchio, Iachini si è fatto già garante per l’attaccante che intanto si allena per non perdere il tono muscolare. Per ora i colloqui sono avanzati, ma la decisione del brasiliano è attesa nei primi giorni del 2022, quando il Parma saprà se potrà contare sul mago, capace secondo Beppe di fare una delle sue magie per riportare i crociati in Serie A.