Parma-Simy, avanti tutta

Nwankwo Simy è vicinissimo alla firma con il Parma. Dopo la frenata registrata ieri, legata soprattutto alla necessità della Salernitana di dover reperire sul mercato un attaccante, il Parma è rimasto fiducioso e sempre convinto di poter chiudere l'operazione. I contratti sono pronti da giorni, stanno per arrivare tutti i documenti che permetteranno all'attaccante nigeriano di essere un calciatore crociato. Beppe Iachini è stato accontentato, almeno su questo fronte, anche se difficilmente potrà avere a disposizione il calciatore per la partita con il Crotone, squadra con la quale in cinque stagioni, ha segnato 66 gol tra Serie A e Serie B. Il mercato potrebbe non essere finito: il tecnico aspetta ancora un centrocampista e un difensore.