Calciomercato, Felino: estate di fuoco per i rossoblù, tanti acquisti per tornare subito in Eccellenza

Continuano incessanti gli acquisti del Felino che, oltre a confermare tanti giocatori della rosa dello scorso anno, ha portato in rossoblù tanti rinforzi con l’evidente obiettivo di tornare subito in Eccellenza dopo la retrocessione in Promozione. La conferma di Apolloni come allenatore aveva già confermato questo obiettivo e sicuramente un mister di questa portata ha reso ancora più semplice convincere i giocatori ad approdare nella squadra parmense.

Ad arrivare, dopo Partelli, Mora e Martinez, è stato in ordine temporale Remo Pio Basso: si tratta di un ritorno per un giocatore che ha un passato anche in Lega Pro e Serie D; è stato poi il turno del giovane Antonio Cotrufo, classe 2004 attaccante proveniente dalla Primavera 3 del Modena e anche per lui si tratta di un ritorno; in difesa è arrivato Luca Bottioni, difensore classe 2000 che dopo aver fatto un percorso nelle giovanili del Felino, aveva giocato nell’ultima stagione alla Piccardo Traversetolo; dalla Viarolese retrocessa in Prima Categoria è arrivato invece il terzino 2004 Matteo Calvi che ha disputato dieci partite nello scorso campionato di Promozione; in prestito è arrivato invece Luigi Bove, difensore classe 2000 proveniente dalla Fidentina; per la porta è arrivato Andrea Bonati, classe 1997, che nella scorsa stagione è partito con la maglia della Pontenurese, passando poi alla Langhiranese; sempre dalla Langhiranese è arrivato il centrocampista del 1999 Gabriel Korang Anarfi; dalla Piccardo il ventiduenne attaccante Mezin Kulluri è approdato in rossoblù; l’ultimo arrivato è il giovane Pietro Carletti, centrocampista classe 2004 che ha esordito nello scorso campionato di Promozione con la maglia della Langhiranese collezionando 12 presenze e un gol.