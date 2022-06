Calciomercato, Felino: tante conferme e tre nuovi acquisti

Dopo la conferma di mister Apolloni alla guida della prima squadra anche in Promozione, al Felino è arrivata una pioggia di conferme per tanti giocatori: il primo a ufficializzare la propria presenza anche per il prossimo campionato è stato Patrick Corbelli, centrocampista giovane che ha collezionato 11 presenze lo scorso anno e tre reti; sarà ancora in rossoblù anche Riccardo Pasini, difensore classe 2000, oltre al diciannovenne portiere Andrei Alexandro Bumbac; conferma anche per Alessandro Di Giuseppe, difensore classe 1999, che in passato ha giocato anche nelle giovanili del Parma e nel Lentigione; infine rimarranno anche i tre centrocampisti Alessandro Lattuca (2002), Lorenzo Tofani (2000), Riccardo Gelmini (2002) e Godfred Adofo (1993).

Non solo conferme, ma anche nuovi arrivati in casa rossoblù: il primo che vestirà nella prossima stagione la casacca del Felino, ma non per la prima volta, è Emanuel Martinez, difensore argentino classe 1995, proveniente dal Sorbolo appena retrocesso in Prima Categoria che ritorna in rossoblù; si tratta di un ritorno anche per Alessandro Mora, centrocampista ventiduenne l’anno scorso impegnato con il Carignano; l’ultimo arrivato, per la prima esperienza a Felino, è Andrea Partelli, centrocampista, classe 1987, proveniente dall'Alsenese con cui ha disputato il campionato di Promozione 21/22. Prima di approdare nel team piacentino ha vestito le maglie di Noceto e Viarolese, sempre in Promozione, e quella del Tonnotto San Secondo in Prima Categoria.