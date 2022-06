Calciomercato, Tonnotto San Secondo: arrivati due portieri e un centrocampista

Si prepara a ritentare la promozione il Tonnotto che ha duellato per gran parte della scorsa stagione alla pari con il Castellana Fontana che poi nel finale è riuscito a staccare i tuttineri ottenendo l’accesso all’Eccellenza. Per la prossima stagione la squadra di San Secondo ha confermato mister Cerri e sta lavorando alla costruzione delle squadra. Sono due al momento le uscite e si tratta di Musiari, passato al Terme Monticelli, e Aimi ancora svincolato. Nella casella degli acquisti sono invece tre i nomi e si tratta dei portieri Tassi arrivato dagli Juniores del Felino e Cattabiani arrivato dalla Viarolese, oltre al centrocampista Terranova in arrivo dal Carpaneto Chero.