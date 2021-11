Serie D, quattro movimenti di mercato per il Borgo San Donnino

Movimenti di mercato in casa biancazzurra. Sono state ufficializzate ieri quattro operazione per la società di Fidenza che ha acquisito le prestazioni di due giocatori e ne ha cedute altrettante. Entra a far parte dei barghigiani l’attaccante classe 1992, cresciuto nel settore giovanile del Parma per poi militare a livello professionistico con le maglie di Cremonese, Fondi, Feralpisalò, Trapani, Pisa, Pordenone, Padova, Pistoiese, Carrarese e Renate. Nelle ultime due stagioni ha giocato in Serie D con Mantova e Luparense mentre l'annata 2021/22 era iniziata all'Athletic Carpi, dove ha totalizzato 7 presenze tra campionato e Coppa Italia di categoria. Nel suo palmares figura anche una Coppa di Slovenia vinta nella stagione 2013/14 con l'ND Gorica.

Ancora un rinforzo per l’attacco è arrivato con Fabien Petronelli, classe 2001, nativo di Grottaglie e cresciuto nelle giovanili del Sassuolo per poi giocare in Serie D con le maglie di Arzachena, Casatese, Union San Giorgio Sedico e Castelnuovo Vomano, club con cui ha totalizzato cinque presenze tra campionato e Coppa Italia di categoria in questo primo scorcio di stagione.

Per quanto riguarda le cessioni invece è stata ufficializzata la partenza di Alessandro Salami, ceduto alla Tritium Calcio 1908, società inserita nel Girone D di Serie D. L'attaccante classe 2001 ha giocato nove partite in stagione con la maglia del Borgo San Donnino tra Serie D e Coppa Italia, mettendo a segno due gol contro Fanfulla e Aglianese. La rete realizzata contro i lodigiani ha permesso al Borgo di conquistare la prima e storica vittoria nel campionato di Serie D.

Infine a partire è stato Michelangelo Amore, ceduto al Nibbiano & Valtidone, formazione piacentina di Eccellenza. Classe 2000, il centrocampista ha disputato nove partite in questa prima parte di stagione con la maglia del Borgo San Donnino tra Serie D e Coppa Italia di categoria.