Calciomercato, Team Traversetolo: con Genitoni si chiude il mercato

Il Team Traversetolo, neo promossa in Promozione, ha annunciato poche ore fa l’acquisto che chiude il mercato estivo in vista dell’inizio del campionato. Si tratta di Filippo Genitoni, giovane difensore classe 2003 arrivato dalla Piccardo Traversetolo che va ad aggiungersi a tanti altri giovani arrivati proprio dalla società gallonerà. La rosa dei rosanero è dunque ora completa e in attesa di cominciare la preparazione in vista del primo impegno previsto attualmente (ma non ancora ufficializzato) per i primi di settembre quando prenderà il via la Coppa Italia ‘Minetti’.