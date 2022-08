Eccellenza, Girone A: svelato il calendario 2022-2023

Sono stati pubblicati i calendari provvisori di Eccellenza, Girone A, con la prima giornata che si disputerà il 28 agosto e vedrà subito un big match tra Cittadella Vis Modena e Nibbiano&Valtidone. Il Colorno, altra favorita per la promozione lo scorso anno, giocherà in casa della neopromossa La Pieve Nonantola. Non ci saranno derby nella prima giornata, mentre nella seconda l’unico scontro tra squadre della stessa città sarà Virtus Castelfranco-La Pieve Nonantola. Il primo derby tra parmensi invece sarà alla terza giornata quando si affronteranno Borgo San Donnino e Piccardo Traversetolo. L’ultima giornata si giocherà il 7 maggio alle 16.30.