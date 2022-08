Promozione, Girone A: ecco il calendario della stagione 2022-2023

Pubblicato dal CRER il calendario provvisorio per il Girone A di Promozione. La prima giornata si disputerà l’11 settembre alle 15,30 e ci saranno già due derby tra parmensi: il Noceto ospiterà il Terme Monticelli, mentre il Solignano affronterà il Fornovo Medesano. Il Cervo invece sarà di scena ad Alsero e il Carignano esordirà in casa contro la Bobbiese. Il Tonnotto San Secondo dopo aver sfiorato la promozione in Eccellenza ripartirà dal campo del Carpaneto e il Felino appena sceso in Promozione andrà a giocare la prima giornata in casa del Brescello. La neopromossa Team Traversetolo giocherà la prima in casa contro la Pontenurese. L’ultima giornata si disputerà il 7 maggio alle ore 16,30.