Cambiaghi, obiettivo Parma: ma Gasp lo vuole in ritiro

Il Parma si muove sottotraccia per Nicolò Cambiaghi, esterno d'attacco in prestito questa stagione al Pordenone dall'Atalanta. Malgrado l'annata deludente dei neroverdi, Cambiaghi è stato uno dei migliori. Lo testimoniano le 36 presenze condite da 7 gol e 5 assist. L'esterno d'attacco, classe 2000, piace ai dirigenti del Parma che starebbero provando ad accelerare con l'Atalanta, con la quale c'è in ballo anche il discorso legato a Enrico Delprato. Continua infatti il tentativo da parte del direttore sportivo Mauro Pederzoli per trovare un accordo con la Dea per rilevare completamente il cartellino del difensore, nota positiva in un anno disastroso.

Tornando a Cambiaghi, l'esterno è in grado di interpretare più ruoli nel reparto offensivo: ha spesso dichiarato di ispirarsi a calciatori come Federico Chiesa e Lorenzo Insigne, può giocare sia a destra che a sinistra nel tridente, ma spesso ha fatto anche il trequartista e, in occasioni particolari, a Pordenone ha ricoperto il ruolo di seconda punta. Abile, rapido, è uno di sostanza e corsa, Cambiaghi gradirebbe un eventuale trasferimento a Parma, ma l'allenatore dell'Atalanta Gian Piero Gasperini avrebbe deciso di portarlo in ritiro e valutarlo per l'intera durata dello stesso. Sarebbe questo il freno più grande all'eventuale trasferimento dell'esterno al Parma, oltre alla concorrenza della Cremonese che gli offrirebbe la vetrina della Serie A. A Parma però gli sarebbe stata prospettata la possibilità di trovare maggiore continuità, il problema è che Cambiaghi è un pallino di Ariedo Braida che spinge forte per convincerlo ad accettare la vicina Cremona. Tra l'altro, Alvini - neo tecnico dei grigiorossi - lo conosce bene avendoci già lavorato alla Reggiana.