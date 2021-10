Campagna abbonamenti, i nuovi prezzi

Il Parma Calcio comunica di aver momentaneamente sospeso la Campagna Abbonamenti 2021/2022 per le proprie partite di campionato allo stadio Ennio Tardini.

Gli abbonamenti finora sottoscritti sono tutti annullati e non più validi per l’accesso al Tardini.

Per la gara Parma-Vicenza, in programma lunedì 1 novembre (ore 18), i tifosi che avevano acquistato il titolo di ingresso stagionale riceveranno un biglietto omaggio analogo all’abbonamento sottoscritto.

Il tagliando omaggio per chi si era già abbonato si dovrà ritirare ai botteghini della biglietteria dello stadio Tardini domani, sabato 30 ottobre, dalle ore 16 alle ore 19.

La sottoscrizione degli abbonamenti riprenderà nella giornata di martedì 2 novembre con le consuete modalità sul circuito Ticketone: acquisto on line e nei punti vendita fisici.

Il nuovo listino prezzi degli abbonamenti é il seguente:

Over 65: nati prima del 01/01/1956. Under 18: nati dopo il 01/01/2004. Under 14: nati dopo il 01/01/2008.

In Curva Sud è prevista, in ogni singola partita, la possibilità di un biglietto omaggio per gli Under 14 da ritirare ai botteghini il giorno prima della gara, se accompagnati da un adulto fino al quarto grado di parentela titolare di abbonamento o biglietto.

MODALITA’ DI RIMBORSO E POSTO GARANTITO

Il Parma Calcio, scusandosi per i disguidi arrecati con i propri tifosi che già avevano sottoscritto l’abbonamento, informa che prossimamente comunicherà le modalità di rimborso.

Ai propri tifosi che già avevano acquistato l’abbonamento, sarà garantito, in caso di nuova sottoscrizione, il posto che avevano scelto.