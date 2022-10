Campagnola - Borgo San Donnino 2 - 3 | Vittoria all'ultimo respiro per i biancazzurri

Partita molto accesa tra Campagnola e Borgo San Donnino, con i parmensi che hanno trovato la vittoria solo negli ultimi minuti, rimanendo così soli al secondo posto in classifica. Buona partenza dei biancazzurri che ci provano già al 2’ con Delporto, poi al 6’ colpo di scena quando gli ospiti rimangono in inferiorità numerica per l’espulsione di Som a causa di un intervento sulla trequarti giudicato un po’ troppo severamente dall’arbitro.

Non si spaventa però la squadra di Rastelli e al 12’ Rossi entra in area procurandosi un rigore che Delporto calcia forte colpendo il palo. Sembra una giornata sfortunata per i borghigiani che al 15’ vanno a segno con Rossi, ma l’arbitro annulla per fallo in attacco. Nonostante tutti ci prova in ogni modo il San Donnino, ma al 21’ arriva la beffa quando Mastaj sul secondo palo salta più in alto di tutti e manda in rete su corner.

Continua a crederci però la squadra di Parma e al 41’ Martinez trova il pareggio deviando in rete al volo un bel assist di Alfieri. Poco dopo colpisce anche un palo lo stesso Martinez e si va al riposo sull’1-1. Nella ripresa rovescia il risultato il Borgo al 51’ con Rossi che intercetta una palla su pressing offensivo e fa partire un gran tiro imparabile. Una piccola indecisione difensiva costa caro ai biancazzurri al 72’ e il Campagnola trova la rete del pareggio con Kebbeh.

Il Borgo San Donnino si butta ancora in avanti per cercare la vittoria e colpisce ancora una traversa all’82’ con Abelli. Sembra una partita stregata, ma al 93’ la gioia è immensa quando Martinez su punizione chiude il match con una stupenda rete che vale la vittoria per 2-3.