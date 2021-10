Vince il Felino il trasferta contro i reggiani del Campagnola. Il match è rimasto per 90 minuti in equilibrio, senza fornire grandi emozioni né da una parte né dall’altra. A determinare il risultato è stata l’unica vera occasione della partita, cercata e trovata dal Felino al 26’ quando Abdul percorre la fascia arrivando al cross al centro dell’area dove Curci ben appostato di testa colpisce e mette in rete per il gol dello 0-1 che non viene insidiato fino al termine della partita. Basta il minimo ai parmensi per conquistare tre punti importanti.