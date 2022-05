Campagnola - Felino 2 - 1 | Rossoblù retrocessi in Promozione

Retrocede in Promozione il Felino di mister Apolloni che era riuscito con carattere a trovare la possibilità di giocare i play out. Nello spareggio con gara di andata e ritorno, ad avere la meglio è stato il Campagnola che aveva terminato in posizione migliore in classifica e che aveva avuto un piccolo crollo nel finale chiudendo quartultimo dopo essere stato in quintultima posizione per lungo tempo.

Nella gara di andata tra rossoblù e rosanero si era rimasti sullo 0-0, punteggio che favoriva comunque i reggiani, ma nella gara di ritorno, giocata oggi, i parmensi sarebbero potuti passare vincendo con un gol di scarto, ma a vincere è stato il Campagnola per 2-1. Il sogno sembrava a raggiunto per i ragazzi di Apolloni al 5’ quando De Luca aveva segnato il gol del vantaggio per gli ospiti.

Poi al 30’ la situazione si era rimessa in salita per i rossoblù quando i padroni di casa avevano segnato il gol del pareggio con Galli. Ad inizio ripresa, al 49’, una sfortunata autorete ha posto fine alla stagione travagliata del Felino che ha ceduto senza più riuscire a recuperare.