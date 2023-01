Campagnola - Fidentina 0 - 4 | Pasaro regala tre punti che valgono doppio ai granata

Grande vittoria della Fidentina nello scontro salvezza in casa del Campganola che rimane invece sempre più ultimo. I granata si portano a soli tre punti dalla salvezza diretta letteralmente trascinati da Pasaro che segna una grandissima tripletta.

Le cose si mettono già bene al 5’ quando il giocatore granata porta in vantaggio i suoi. Al 25’ è già 2-0 con la doppietta di Pasaro che poi si porta a casa il pallone al 79’ quando va a segno per la terza volta in giornata. C’è solo una squadra in campo e all’87’ arriva anche il poker firmato da Illari.