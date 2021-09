Campagnola - Fidentina 1 - 2 | Partita a senso unico, esultano i ragazzi di Montanari

Bella vittoria e bella prestazione della Fidentina che soffre su un campo pesante e poi conquista i tre punti. Nel primo tempo non ci sono grandissime occasioni e a passare in vantaggio sono i reggiani al 40' con un calcio di punizione di Silipo. Ad un minuto dall'intervallo Elhani entra in area e viene atterrato conquistando così un calcio di rigore; nello stesso momento il capitano dei padroni di casa tirava un calcio ad un giocatore ospite e veniva espulso con rosso diretto. Sul dischetto va poi Scappi che non sbaglia e il primo tempo termina 1-1. Nel secondo tempo la Fidentina torna in vantaggio al 50' con una bellissima azione di Leporati che lancia Piscicelli, quest'ultimo vede il taglio di Visconti che con un cross dalla sinistra mette in mezzo per Scappi che in tap in segna il 2-1. Costruisce poi alcune occasioni clamorose la squadra di Montanari con Scappi, Piscicelli, Pasaro e Manica e la partita diventa a senso unico, ma il terzo gol non arriva. Il Campagnola prova un paio di contropiedi fulminei con Silipo senza però arrivare alla conclusione.