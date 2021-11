Campagnola - Salsomaggiore 2 - 0 | I gialloblù sbagliano un rigore

Squadra in casa

Squadra in casa Campagnola

A Campagnola prevale la fame di punti dei padroni di casa che vincono per 2-0 sul Salsomaggiore. Il vantaggio dei rosanero arriva già al 5’ quando Bovi tira dal limite dell’area e trova la deviazione di Messina che scavalca Spanu. Si fanno vedere gli ospiti all’11’ con Habachi che crossa in mezzo per Berti che serve all’indietro Compiani e il pallone esce di poco.

Al 24’ arriva il raddoppio del Campagnola che chiude la partita con Bovi che calcia una bella punizione forte e tesa, Spanu respinge ma sul pallone si avventa Insingi che in tap-in segna il 2-0. Al 39’ arriva la reazione del Salso che conquista un calcio di rigore quando Insingi atterra Storchi in area: sul dischetto va Berti che si fa parare il tiro da un ottimo Piccinardi. Nella ripresa si alternano le occasioni da una parte e dall’altra, ma nessuna delle due squadre riesce più a cambiare il risultato.