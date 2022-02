Carignano - Alsenese 3 - 2 | Finale incandescente al 'Padovani'

Squadra in casa US Carignano

Vittoria importantissima del Carignano che supera in classifica gli avversari di giornata dell’Alsenese e si porta al terzo posto. Già nel primo tempo i giallorossi si portano sul 2-0 grazie alle reti di Montali e Mantelli, segnate al 22’ e al 30’. Nella ripresa la squadra parmense cerca di gestire il risultato e la partita sembra avviarsi al termine senza altri cambiamenti, poi nel finale succede di tutto: al 90’ Gratis segna il tris per i padroni di casa, ma al 93’ Pompini accorcia le distanze e al 95’ segna ancora, ma ormai non c’è più tempo per recuperare il risultato e il Carignano esulta.