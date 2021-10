La Bobbiese vince la sua quarta partita consecutiva in casa del Carignano che subisce due reti e non riesce a reagire

Niente da fare per il Carignano che cede in casa contro una potenza come la Bobbiese che rimane a punteggio pieno in testa alla classifica. La partita viene decisa da una doppietta di Franchi che segna negli ultimi istanti del primo tempo al 47’ e al 58’ della ripresa. I giallorossi dopo due vittorie nelle prime due giornate, hanno rimediato altrettante sconfitte nella terza e nella quarta di campionato.