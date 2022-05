Carignano - Bobbiese 2 - 0 | Giallorossi in finale play off, incontreranno il Tonnotto

Squadra in casa US Carignano

Grande vittoria del Carignano che accede alla finale play off contro il Tonnotto che si disputerà domenica prossima a San Secondo Parmense. I tuttineri, arrivati secondi, entreranno ai play off direttamente in finale dove affronteranno i giallorossi padroni del campo oggi contro la Bobbiese e trascinati da un grande Montali che con la sua doppietta ha regalato il passaggio del turno ai suoi.

A fare la partita sono i parmensi fin dal primo minuto e le occasioni fioccano, ma il risultato viene sbloccato solo al 42’ quando Mantelli calcia un corner su cui Montali arriva saltando giù in alto di tutti e mettendo il pallone in rete. Passano poi solo tre minuti che arriva il raddoppio con la doppietta del bomber giallorosso: Mantelli costringe un avversario al fallo in area ed è rigore, sul dischetto va Montali che non sbaglia.

Nella ripresa si fa vedere in un paio di occasioni anche la Bobbiese, ma a mantenere il pallino del gioco è il Carignano che controlla bene fino al triplice fischio, approfittando anche dell’inferiorità numerica dei piacentini per l’espulsione di Jakimovski, e ottiene un grande risultato.