Carignano - Felino 0 - 0 | Le due squadre si annullano

Squadra in casa US Carignano

E’ terminato 0-0 l’anticipo tra Carignano e Felino, giocato sabato alle 15 per la diciassettesima giornata del Girone A di Promozione. I giallorossi scendevano in campo per cercare una vittoria che consentisse di rimanere sulla scia delle prime della classe, mentre i rossoblù cercavano punti pensanti per allontanarsi dalla zona play out.

Alla fine le due squadre si sono annullate e il match è terminato a reti inviolate. Un punticino a testa, che non soddisfa nessuno, ma che sicuramente è più importante per gli ospiti che sul campo di una squadra sulla carta più attrezzata, sono riusciti comunque a portare a casa qualcosa.