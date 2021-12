Carignano - Fiore Pallavicino 2 - 1 | Decide Castelluzzo nel finale

US Carignano - Pallavicino

E’ finito 2-1 il derby parmense nell’anticipo del sabato tra Carignano e Fiore Pallavicino. I giallorossi sono passati in vantaggio dopo appena nove minuti di gara grazie al gol di Spaggiari e il primo tempo si è chiuso così sulla’1-0. Gli ospiti sono entrati in campo ben determinati nella ripresa e al 50’ hanno trovato il gol del pareggio con Vicenzini, cercando poi di reggere fino al triplice fischio, ma all’88’ è arrivato il gol che ha deciso la partita per il Carignano, segnato da Castelluzzo.