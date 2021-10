Carignano - Futura Fornovo Medesano 0 - 0 | Partita decisa dalle due difese

Squadra in casa US Carignano

Buon punto per il Fornovo Medesano che ferma la scalata del Carignano. Tra le due squadre è andata in scena una partita molto equilibrata, senza grandi occasioni e caratterizzata da due delle migliori difese del campionato che non hanno concesso nulla agli attaccanti avversari. Il Fornovo Medesano soffre anche il campo piccolo, essendo abituato a spazi più ampi per le manovre. Unica emozione, seppur scialba, è stata il gol al 75’ di Martini che non è stato però convalidato dal momento che l’arbitro aveva appena fischiato un fallo in attacco e di conseguenza il gioco era fermo al momento del tiro.