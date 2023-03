Carignano - Gotico Garibaldina 6 - 4 | Fuochi d'artificio per i giallorossi

US Carignano - Gotico Garibaldina

US Carignano - Gotico Garibaldina

E’ una partita che verrà sicuramente ricordata per molto tempo a Carignano quella giocata oggi contro per il big match contro la Gotico Garibaldina. Il risultato finale è stato di 6-4 con continue emozioni e colpi di scena. A passare in vantaggio sono stati gli ospiti dopo appena 3 minuti di gara con Visconti. Al 18’ raddoppio dei piacentini su rigore con Zanaboni e il match sembrava ormai indirizzato.

I giallorossi però hanno reagito e dopo la mezzora di gioco, al 34’, hanno accorciato le distanze con Capocasa. All’intervallo si è andati negli spogliatoi sull’1-2. Ad inizio ripresa il Carignano ha trovato il pareggio al 58’ con Mantelli, ma nemmeno il tempo di gioire e ancora Zanaboni al 59’ ha riportato avanti i suoi. Ancora una reazione dei padroni di casa e al 62’ Bacchini ha pareggiato di nuovo i conti.

Passati due minuti ecco di nuovo Capocasa che ha portato per la prima volta avanti il Carignano per il 4-3 e gli ha fatto eco Mantelli che al 68’ ha calato il pokerissimo. Il Gotico ha subito allora il colpo e ha preso l’imbarcata con la sesta rete firmata al 78’ da De Angelis. Nel finale, al 92’, gli ospiti hanno segnato anche la quarta, ma inutile, rete ancora con Zanaboni che ha fatto una tripletta senza poterla festeggiare.-