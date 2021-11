Carignano - Il Cervo 2 - 1 | Ospiti in vantaggio commettono troppi errori nella ripresa

US Carignano - Il Cervo

Tabellino partita US Carignano - Il Cervo

US Carignano

Squadra in casa

Squadra in casa US Carignano

Partita combattuta tra Carignano e Il Cervo che è partito meglio sbloccando il risultato al 5’ con Mercadanti che ha coronato una bella azione sulla fascia. I padroni di casa hanno trovato subito la reazione e hanno conquistato un rigore che ha tirato Ferretti sbagliando. Il Carignano ha continuato ad attaccare lasciando agli avversari la possibilità di provare a colpire in contropiede. Il primo tempo si è concluso con il vantaggio del Cervo.

Nella ripresa due errori difensivi degli ospiti hanno regalato ai padroni id casa la vittoria. Un errato disimpegno al 50’ ha messo la palla sui piedi di Montali che ha tirato in porta a colpo sicuro. Al 75’ poi su cross Montali, lasciato libero in area da solo, ha colpito da distanza ravvicinata segnando una doppietta. Forcing finale del Cervo per rimediare, con il portiere del Carignano che ha dovuto effettuare ottime parate.