Carignano - Il Cervo 3 - 2 | Tre reti nel primo tempo per i giallorossi

Tabellino partita US Carignano - Il Cervo

E’ il Carignano ad aggiudicarsi il derby nell’anticipo del sabato contro Il Cervo, nonostante la bella prestazione dei neroverdi che hanno cercato di rimanere sempre in partita. A passare in vantaggio sono stati i giallorossi al 9’ con Ferri, poi al 20’ è stato Capocasa a raddoppiare per i padroni di casa.

Tre minuti più tardi però gli ospiti hanno accorciato le distanze con Benedini e nello stesso minuto il Carignano ha trovato la terza rete con Bacchini. Si è andati così al riposo sul 3-1. Nella ripresa Il Cervo ha cercato di ritornare in partita riuscendo al 78’ a portarsi sul 3-2 con Giuffrida, ma il risultato finale non è più cambiato.