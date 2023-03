Carignano - Noceto 1 - 2 | Giallorossi raggiunti al quinto posto

US Carignano - Noceto

E’ una grandissima vittoria quella del Noceto nel derby in casa del Carignano, derby che vale anche l’ingresso nei play off proprio a discapito dei padroni di casa. Il vantaggio arriva al 38 per i giallorossi quando Viani trasforma un calcio di rigore. Il primo tempo termina sull’1-0 e viene giocato sul filo dell’equilibrio.

Nella ripresa entra in campo più determinata la squadra gialloblù che si butta alla ricerca del pareggio che in effetti arriva al 73’ quando è Carlucci a mettere la palla in rete. Il Carignano accusa il colpo e ne approfitta il Noceto che all’86’ ribalta il risultato con Michele Barbarini e i tre punti sono degli ospiti.