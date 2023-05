Carignano - Pontenurese 1 - 2 | I giallorossi chiudono con una sconfitta

US Carignano - Pontenurese

Tabellino partita US Carignano - Pontenurese

Chiude il campionato con una sconfitta il Carignano che cede davanti ad una Pontenurese determinata a vincere per cercare di pervenire alla vittoria, che però non arriva dal momento che il Tonnotto rimane davanti per gli incroci a favore.

I piacentini passano in vantaggio al 20’ su calcio di rigore trasformato da Lucci e il primo tempo si chiude così rimanendo il match aperto ad ogni risultato. Nella ripresa poi la Pontenurese raddoppia con la rete di Russolillo e il gol dei giallorossi al 61’ firmato da Paini non serve a nulla.