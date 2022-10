Carignano - Solignano 2 - 1 | Ospiti in vantaggio, poi i giallorossi la ribaltano

US Carignano - Solignano

US Carignano

Sale al primo posto il Carignano che vince nel derby contro la neopromossa Solignano, condannandola all’ultima posizione con un solo punto in classifica. Il primo tempo è risultato equilibrato, anche se a fare la partita sono stati i giallorossi che non hanno però trovato la rete del vantaggio.

Nella ripresa sono stati gli ospiti a passare avanti al 64’ con la rete di Baldini che ha fatto ben sperare la squadra in difficoltà in questo avvio di campionato. Il Solignano ha poi provato a resistere, ma all’82’ è arrivato il pareggio del Carignano con la rete di Mantelli e al 93’ è arrivata anche la beffa con la rete di Viani che ha ribaltato il risultato in favore dei padroni di casa.