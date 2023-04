Carignano - Team Traversetolo 2 - 2 | Giallorossi fuori dai play off, i rosanero sperano ancora

Squadra in casa US Carignano

Il Team Traversetolo trova un buon pareggio in casa del Carignano e raggiunge Solignano e Vigolo Marchese per una posizione con vista play out. I gialorossi invece rimangono attualmente fuori dai play off, avendo dodici punti di svantaggio dalla Pontenurese ora seconda dopo l’aggancio del Tonnotto.

Sono i rosanero a passare in vantaggio al 36’ con Rolli dopo una prima fase abbastanza bloccata. I ritmi non decollano, poi nel finale succede di tutto in pochi minuti. Il Carignano pareggia con Capocasa all’85’, ma all’89’ il Traversetolo torna avanti ancora con Rolli che fa doppietta.

Sembra ormai finita e i rosanero si preparano a festeggiare per un risultato incredibile a sole due partite dalla fine di un campionato molto complicato, ma al 92’, a pochi secondi dalla fine del match, i padroni di casa si fanno ancora sotto con Mantelli che pareggia i conti ed è un punto a testa, divisa la posta in palio.