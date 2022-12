Carignano - Terme Monticelli 1 - 2 | I giallorossi perdono un'occasione

Squadra in casa US Carignano

Ancora sconfitta per il Carignano che non approfitta del passo falso della capolista Pontenurese in casa del Brescello per riagguantare la vetta. A fare festa è il Terme Monticelli che in casa dei giallorossi segna due reti e rimane alle spalle della zona play off.

Il primo tempo è stato equilibrato e nessuna delle due squadre è riuscita a pungere. Nella ripresa sono stati i biancocelesti a passare in vantaggio al 55’ con Neri, poi sette minuti più tardi ha raddoppiato Setti. Al 72’ il Carignano ha provato ad accorciare le distanze su calcio di rigore trasformato da Mantelli, ma il recupero non è riuscito e il finale è stato di 1-2.