Carignano - Tonnotto San Secondo 1 - 3 | Finale incandescente nel derby

US Carignano - Tonnotto San Secondo

Tabellino partita US Carignano - Tonnotto San Secondo

Il derby di alta classifica del Girone A di Promozione è andato al Tonnotto San Secondo che si è imposto per 3-1 sul campo del Carignano staccandolo in classifica. Il primo tempo è stato equilibrato e sbloccato solo al 43’ dalla rete di Denti per i tuttineri.

Nella ripresa le squadre hanno continuato la battaglia senza riuscire ad incidere più di tanto, poi nei minuti finali è successo di tutto: all’85’ i giallorossi hanno conquistato un calcio di rigore trasformato da Paini, ma il pareggio è durato appena tre minuti perché all’88’ Bufo ha riportato in vantaggio il Tonnotto. Doppietta poi per Bufo che ha 94’ ha chiuso definitivamente il risultato.