Carignano - Viarolese 2 - 1 | I giallorossi si fanno raggiungere, poi a decidere è il raddoppio di Montali

Squadra in casa US Carignano

Scala la classifica il Carignano che sorpassa Noceto e Fornovo Medesano vincendo nel derby parmense di Promozione contro la Viarolese che non si stacca dall’ultimo posto in classifica con un solo punto conquistato fino ad ora. I giallorossi passano in vantaggio al 13’ con Montali, ma arriva la reazione della Viarolese che al 33’ conquista un rigore trasformato da Didiba Mboke e si ritorna in parità. Nella ripresa gli ospiti provano a difendere il pareggio, ma al 75’ arriva la doppietta di Montali a decidere il risultato e a decretare la quinta sconfitta per gli azzurro granata, mentre i giallorossi si portano sempre più su in classifica.