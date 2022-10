Carpaneto Chero - Carignano 1 - 2 | Avvio shock per i giallorossi che poi ribaltano il risultato

Mantiene la seconda posizione in classifica il Carignano dopo la vittoria ottenuta in rimonta nell’anticipo del sabato contro il Carpaneto Chero. I giallorossi sono passati in svantaggio subito al 2’ per una disattenzione quando Lamberti ha segnato per i padroni di casa. E’ servita poi una mezzora abbondante agli ospiti per recuperare lo svantaggio e trovare il pareggio con la rete di Bacchini. Il gol ha dato morale alla squadra parmense che poi sei minuti più tardi ha trovato la rete della rimonta con Talignani che ha deciso l’incontro in favore dei giallorossi per il finale 1-2.