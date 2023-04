Carpaneto Chero - Felino 1 - 0 | I rossoblù non riescono a reagire

Sconfitta per il Felino che chiuderà il campionato a metà classifica senza più grandi aspettative per questa stagione di Promozione. Il Carpaneto Chero, grazie ai tre punti odierni, si mette invece in posizione abbastanza tranquilla per quanto riguarda la salvezza.

Fase di studio iniziale tra le due formazioni, poi il Carpaneto trova un’occasione ghiotta al 34’ e la sfrutta con Coghi portandosi in vantaggio. I rossoblù non reagiscono in maniera decisiva e i padroni di casa devono solo controllare fino al triplice fischio prima di cominciare a far festa-