Carpaneto Chero - Il Cervo 1 - 0 | Gol in avvio e i neroverdi non recuperano

Squadra in casa Carpaneto Chero

Sconfitta per Il Cervo sul campo del Carpaneto Chero nella diciassettesima giornata del Girone A di Promozione. I neroverdi tornano così a vedere gli incubi della zona play out che ora dista solamente un punto avendo oreggiato il Felino e vinto il Fornovo Medesano.

In terra piacentina Il Cervo passa subito in svantaggio per la rete di Murro che al 7’ porta già avanti i suoi. I parmensi poi provano a recuperare creando qualche occasione, ma i padroni di casa fanno muro e rispondo colpo su colpo mantenendo il vantaggio fino al triplice fischio.