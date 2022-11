Carpaneto Chero - Noceto 4 - 2 | Avvio scoppiettante, poi i gialloblù cedono

Torna alla sconfitta il Noceto che in casa del Carpaneto Chero segna due reti ma non bastano per contrastare il poker messo a segno dai padroni di casa. Nel primo quarto d’ora succede di tutto con Picciotti subito in rete per il Carpaneto, poi al 2’ è stato Pazzani per i gialloblù a rispondere e pareggiare, ma al 4’ la squadra di casa è passata di nuovo in vantaggio con la rete di Tanzi e al 16’ è andata già sul 3-1 con Lamberti.

Dopo un avvio scoppiettante la gara ha abbassato leggermente i ritmi e fino all’intervallo non è più successo nulla. Nella ripresa poi Manna al 48’ ha calato il poker e il risultato a quel punto era ormai definitivamente chiuso Al 58’ ha provato a riaprirla Carlucci, ma il finale è poi rimasto di 4-2.