Carpi - Salsomaggiore 2 - 0 | I gialloblù perdono anche al 'Cabassi'

Ancora una sconfitta per il Salsomaggiore. Sul campo del Carpi i salsesi giocano un buon primo tempo creando anche un paio di occasioni pericolose con Moriconi che manda di poco a lato e Orlandi che impegna Balducci in una bella parata in tuffo. Per contro i biancorossi hanno una sola occasione nei primi 45 minuti e sbattono contro un Salso piuttosto ben schierato e combattivo.

Nella ripresa poi i padroni di casa trovano la rete al 55’ con Beretta che sfrutta un rimpallo fortunato. I gialloblù abbassano i ritmi e al 70’ arriva anche il raddoppio da parte del Carpi che costruisce una bella azione con i neoentrati Stanco e Castelli ed è proprio quest’ultimo a mettere in rete il 2-0 finale.