Castellana Fontana - Borgo San Donnino 0 - 2 | Biancazzurri soli in vetta per una notte

Fitta nebbia che avvolge Castellana per l’ultima giornata dell’anno solare e prima del girone di ritorno di Eccellenza. Il Borgo San Donnino si impone per 2-0 e vola solo in vetta alla classifica in attesa del match di domani della Virtus Castelfranco. Partono bene i padroni di casa poi è il San Donnino a passare in vantaggio, ma l’arbitro annulla per un fallo in attacco.

La nebbia si infittisce e i parmensi continuano a spingere, trovando una traversa piena al 42’ con Rossi. Si va al riposo sullo 0-0. Nella ripresa la situazione visiva non migliora, ma i borghigiani continuano a cercare il vantaggio e lo trovano al 67’ con Ferretti che riceve in mezzo all’area da Casarini e da due passi batte Valizia. Tre minuti più tardi lo stesso Ferretti va in doppietta chiudendo il risultato con un tap in vincente. Nel finale i biancazzurri controllano il doppio vantaggio senza troppi problemi.