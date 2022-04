Castellana Fontana - Carignano 1 - 0 | Decide Turco ad inizio ripresa

Castellana Fontana - US Carignano

Il Carignano non riesce a fermare il Castellana Fontana che rimane primo a due punti dal Tonnotto San Secondo, mentre i giallorossi, ancora terzi, si fanno avvicinare pericolosamente dal Noceto che, dopo la vittoria nel derby contro Il Cervo, si è portato ad un solo punto. Il match è rimasto in equilibrio per tutto il primo tempo che è terminato a reti inviolate, poi al 51’ nella ripresa i piacentini hanno trovato la rete della vittoria con Turco, difendendo poi il vantaggio fino al triplice fischio.