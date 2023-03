Castellana Fontana - Fidentina 2 - 1 | Brutta caduta per i granata

Sconfitta per la Fidentina che rimanda ancora l’uscita dalla zona play out e continua a soffrire in questo finale di campionato. In casa del Castellana Fontana i granata parmensi passano in vantaggio e poi si fanno rimontare in pochi minuti. Il primo tempo è molto equilibrato e giocato con la paura da due squadre in grave difficoltà in questa stagione di Eccellenza.

Nella ripresa si alzano poi i ritmi e la Fidentina si mette con insistenza a cercare la rete trovandola al 73’ con Terranova. Non fa in tempo ad esultare però la squadra ospite che al 74’ i padroni di casa trovano già il pareggio con Storchi che poi all’84’ ribalta il risultato con una doppietta personale e si arriva al triplice fischio sul 2-1.