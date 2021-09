Castellana Fontana - Futura Fornovo Medesano 1 - 0 | Decide un gol all'inizio della ripresa, molte polemiche per un rigore non dato

Gioca a viso aperto il Fornovo Medesano in casa di una delle potenze del campionato di Promozione. Il primo tempo non vede grandi occasioni, la migliore per gli ospiti che non riescono a concretizzare. Ad inizio ripresa, al 48’, arriva poi il vantaggio dei padroni di casa che vanno in rete con Mandelli su una disattenzione della difesa ospite. Al 60’ poi il Fornovo chiede a gran voce un rigore per un fallo di braccio in area, ma l’arbitro non lo concede condizionando così il risultato che sarebbe stato più giusto se si fosse attestato sul pareggio. “Il pareggio sarebbe stato più giusto, - ha detto il presidente Squeri –. Loro sono molto attrezzati e sono contento per come abbiamo giocato a viso aperto. Mi fa ben sperare, soprattutto i risultati che abbiamo avuto in difesa con un solo gol subito in tre partite. Peccato per il risultato”.