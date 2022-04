Castellana Fontana - Il Cervo 2 - 0 | Parmensi ancora a più quattro dai play out

Rimane a quattro punti dalla zona play out Il Cervo nonostante la sconfitta subita oggi in casa della capolista Castellana Fontana. La sconfitta della Pontenurese, quintultima, ha permesso agli uomini di mister Ferrari di rimanere a distanza nonostante il risultato odierno. I piacentini hanno messo in campo tutta la loro forza passando in vantaggio al 17’ con Di Placido e al 22’ la partita era già chiusa quando Mandelli ha raddoppiato. Ora il Castellana Fontana si è portato a distanza dal Tonnotto San Secondo che oggi pareggiato contro la Langhiranese mentre Il Cervo è ormai ad un passo dalla salvezza diretta.