Brutta sconfitta della Langhiranese che ne prende sei in casa del Castellana Fontana e non dà seguito alla vittoria della seconda giornata. Partono bene i grigiorossi che provano a proporre gioco nonostante la forte pioggia che ha imperversato in Emilia nel pomeriggio. Fino al 33’ la partita rimane in equilibrio con Coruzzi che riesce a bloccare i tentativi dei padroni di casa. Proprio al 33’ il risultato è sbloccato da Mandelli che si accentra dalla sinistra e calcia in rete. Nemmeno un minuto più tardi arriva il raddoppio con Cossetti. La Langhiranese perde la veemenza iniziale dopo questo rapido doppio svantaggio e, nonostante un tentativo di reazione, a segnare ancora prima dell’intervallo sono i ragazzi di Costa con Di Palcido. Nella ripresa sembra tornare l’equilibrio, ma a metà della seconda frazione il Castellana Fontana dilaga e segna altre tre reti al 70’ con Raggi, poi arrivano le doppiette di Cossetti al 74’ e di Mandelli all’88’.