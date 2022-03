Castellana Fontana - Noceto 2 - 1 | Parmensi in vantaggio poi i piacentini ribaltano

Risultato bugiardo per il Noceto in casa del Castellana Fontana dove i parmensi passano in vantaggio e poi vengono raggiunti e sorpassati. Nel primo tempo non succede quasi niente, con il gioco molto bloccato e le due squadre che si equivalgono.

Nella ripresa invece i ritmi si alzano e il match si anima con la prima occasione per gli ospiti già al 47’ quando Delporto viene servito bene da Rizzi, ma il tiro è deviato da una svicolata di Di Placido. Ancora bene il Noceto che sfiora il vantaggio al 14’ con Ziveri che impegna Castagnetti, poi la partita viene sbloccata al 75’ con Delporto che viene servito da un ottimo Ziveri, bravo a saltare tutta la difesa e trovare l’assist vincente per il compagno che deve solo toccare in rete.

La gioia dura poco però perché all’80’ arriva già il pareggio del Castellana con Rabija che scende sulla sinistra e mette la palla sul secondo palo dove Pagani deve solo depositare in rete. Quattro minuti più tardi la beffa per i parmensi quando i piacentini passano in vantaggio ribaltando il risultato grazie alla rete di Cossetti che dal limite dell’area batte Carrara sul primo palo.