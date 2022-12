Castellana Fontana - Piccardo Traversetolo 2 - 4 | Vittoria in rimonta per i gialloneri

Partita vinta dalla Piccardo Traversetolo in casa del Castellana Fontana con un po’ di difficoltà iniziale. Infatti i padroni di casa sono partiti forte trovando il vantaggio già al 5’ con Mansour di testa, poi al 20’ hanno raddoppiato con Cosetti quando Quenda ha perso una palla sulla trequarti favorendo la conclusione dal limite del giocatore avversario.

Sembrava una giornata sfortunata per i gialloneri che però non si sono persi d’animo e hanno reagito subito trovando il gol 24’ con Rizzitelli che ha accorciato le distanze con una punizione dal limite. Al 40’ è arrivato poi il pareggio con Quenda che si è fatto perdonare per l’errore precedente. La ripresa è iniziata con uno scontro aereo e attimi di tensione per Zuccolini e Mansour che escono entrambi dalla partita per il colpo ricevuto in testa, ma niente di grave poi per entrambi.

Al 77’ la Piccardo riesce a passare in vantaggio ribaltando con un rigore conquistato e trasformato da Notari. I gialloneri hanno poi resistito e al 93’ hanno chiuso il risultato con la doppietta personale di Notari che mette a segno un altro rigore, conquistato questa volta da Nasic e il finale è stato di 2-4.