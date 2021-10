Non va oltre il pareggio il Tonnotto San Secondo che continua a non prendere il volo in questo campionato di Promozione. In casa del Castellana Fontana il match termina 1-1. Al ‘Soressi’ di Castel San Giovanni per i padroni di casa è andato in rete Gioira, mentre per gli ospiti parmensi ha segnato Cabrini. Un match equilibrato che interrompe la striscia di vittorie consecutive dei piacentini (tre) e che lascia i parmensi nella zona play out con soli cinque punti.