Castellarano - Terme Monticelli 3 - 1 | Sempre più complicata la classifica dei biancazzurri

Il Terme Monticelli è vittima del momento d’oro del Castellarano che dopo aver rifilato cinque reti in Coppa al Castelvetro, squadra di Eccellenza modenese, vince per 3-1 al ‘Ferrarini’ lasciando i biancazzurri in difficoltà in classfiica. Ad aprire le marcature sono proprio i padroni di casa al 7’ con Paglia cui rispondono gli ospiti dieci minuti più tardi con Tortora che riesce a trovare il pareggio. Nella ripresa però i reggiani rientrano in campo determinati e al 56’ tornano in vantaggio con Corbelli che trasforma un calcio di rigore e al 70’ chiudono il match con la doppietta di Paglia.