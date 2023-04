Castelvetro - Fidentina 1 - 2 | Finale da tre punti per i granata

Squadra in casa

Squadra in casa Castelvetro

Bella vittoria per la Fidentina chi vuole chiudere al meglio questa stagione travagliata. Parte benissimo la squadra di casa con un Barbieri davvero in palla che al 4’ scalda le mani al portiere della Fidentina, ma al 6’ lo trafigge di sinistro in diagonale dopo una ripartenza condotta ottimamente sull’out sinistro. Al 7’ risponde Pasaro ma la sua conclusione è alta.

Al 15’ ancora Barbieri viene liberato in area con un pallone rasoterra da destra, ma da pochi passi il centravanti 2003 alza la mira. Nulla da segnalare fino alla fine del primo tempo con il Castelvetro che controlla senza patemi gli avversari.

Al 49’ l’episodio della svolta: ottima azione in ripartenza del Castelvetro con palla filtrante per Pigozzi atterrato senza attenuanti da Petrelli. Rigore che si incarica di battere Ceccarelli ma Ghiretti para. A questo punto la panchina della Fidentina si sveglia ed esegue tre cambi inserendo giocatori d’attacco e provando a raggiungere il pareggio. Nei successivi 20 minuti i granata cercano la palla lunga sugli attaccanti ma è il Castelvetro ad avere i maggiori spazi per ripartire procurandosi almeno tre occasioni nitide con Zironi, Giordano e Barbieri.

Nel finale lo scenario cambia ancora con la Fidentina che colleziona diverse palle da fermo ed in una di queste Pellegrini insacca di testa da angolo. Ottenuto il pareggio la squadra ospite si riversa ancora in avanti e dopo soli due minuti coglie il gol del successo con Pscicelli lesto ad infilare da pochi passi un pallone colpito di testa da Pasaro. Nulla più da segnalare fino alla fine della gara.