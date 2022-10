Castelvetro - Piccardo Traversetolo 1 - 3 | Biancazzurri spreconi, ne approfittano i gialloneri

Vince meritatamente la Piccardo Traversetolo che lascia il gioco quasi sempre nei piedi della squadra di casa sfruttando al meglio gli episodi. Già al 7’ infatti ospiti in vantaggio con un tiro di Mangiarotti non irresistibile che Cacchioli si lascia sfuggire in porta. Il Castelvetro impiega tutto il primo tempo macinando gioco ed occasioni per ottenere il pareggio con un’ottima azione rifinita da Marconi per Solla.

Secondo tempo con l’inerzia della partita che sembrerebbe volgere a favore dei modenesi, ma alla prima occasione è Operato a trafiggere la propria porta di testa su calcio d’angolo ospite. Tutto da rifare quindi per il Castelvetro che collezionano almeno tre nitide palle gol senza avere la lucidità e la freddezza per raccogliere il pareggio. All’ultimo minuto di recupero, con tutta la squadra biancoazzurra nell’area avversaria è il nuovo entrato Guenda a cogliere il 3 a 1 in contropiede solitario per i gialloneri.